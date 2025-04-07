Kazım Koyuncu'nun Volkan Konak'tan son isteği ortaya çıktı: 'Ona sahip çık...'

Yayınlanma: 07.04.2025 - 15:16

Güncelleme: 07.04.2025 - 15:17

Kazım Koyuncu, ölümünden hemen önce Volkan Konak’la bir görüşme yaparak son vasiyetini iletmişti.

Bu vasiyet, yıllar sonra Konak’ın ölümünden sonra ortaya çıktı.

Radyocu Altekin Erginel, Kazım Koyuncu’nun son isteğini yaptığı bir programda duyurdu.

"ONU YANINA AL..."

Koyuncu'nun 2005 yılında hayatını kaybetmeden önce grubunun kemençecisi Selim Bölükbaşı’nı Volkan Konak’a emanet ettiğini söyleyen Erginel, Koyuncu'nun Konak’a şu sözleri söylediğini belirtti:

“Bak burada Selim var, benim altı yaşımdan beri arkadaşım. Grubumda kemençe ve tulum çalardı. Artık gözlerimi kapatıyorum. Bu çocuğa sahip çık, onu yanına al.”

Kazım Koyuncu'nun ölümünün ardından Selim Bölükbaşı, Volkan Konak ile birlikte müzik kariyerine devam etti ve yıllarca Konak ile sahne aldı. Ancak Volkan Konak’ın ölümünden sonra Selim Bölükbaşı, tıpkı Kazım Koyuncu gibi yakın bir dostunu kaybetmenin acısını derinden yaşadı.

Öte yandan Bölükbaşı, Konak'ın Kıbrıs'ta sahnede son sarıldığı isim olmuştu.