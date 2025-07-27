Mansur Yavaş'tan 'orman yangınları' açıklaması

Mansur Yavaş, ülke genelinde devam eden orman yangınlarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Yavaş, açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Çok üzgünüz… Bursa, Karabük, Zonguldak ve daha birçok ilimizde çıkan yangınlar; sadece ormanlarımızı değil, canlarımızı, geleceğimizi, nefesimizi yakıyor. Ankara Büyükşehir Belediyemizin ekipleri, birçok bölgede yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor; bu zorlu süreçte canla başla sahada mücadele ediyorlar. Dün Eymir’de çıkan yangın da ekiplerimiz tarafından tamamen söndürüldü, soğutma çalışmaları başarıyla tamamlandı. Ancak ekiplerimiz, olası bir riske karşı bölgede nöbet tutarak tedbirlerini sürdürmeye devam ediyor. Alevlerle mücadele eden, gecesini gündüzüne katan tüm görevlilere ve gönüllülere minnettarız."