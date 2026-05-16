Mansur Yavaş'tan seçim sonrası Anıtkabir'e ziyaret

16.05.2026 18:26:00
ANKA
Tarihi Kentler Birliği Meclisi toplantısının ardından Tarihi Kentler Birliği Meclis üyeleri, Tarihi Kentler Birliği Başkanı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Anıtkabir’i ziyaret etti

Tarihi Kentler Birliği'nin (TKB) çalışmalarının ve yeni dönem yol haritasının ele alındığı Birlik Meclisi Olağan Toplantısı’nın ikinci günü, başkanlık seçiminin yapılmasının ardından sona erdi.

TKB Başkanlığı’na yeniden seçilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, seçimin ardından beraberindeki heyetle Anıtkabir’i ziyaret etti. 

Ziyaret toplu fotoğraf çekimi ve Anıtkabir Özel Defteri'nin imzalanmasıyla sona erdi.

NE OLMUŞTU?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, tek aday olarak girdiği seçimde yeniden Tarihi Kentler Birliği Başkanı seçilmişti.

Tarihi Kentler Birliği'nin çalışmalarının ve yeni dönem yol haritasının ele alındığı Birlik Meclisi Olağan Toplantısı ikinci gününde, ABB Başkanı Mansur Yavaş, AKP'li Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile gidilen uzlaşı sonrası tek aday olmuştu.

Mansur Yavaş'tan Çiftçiler Günü mesajı: 'Üreticimizin yanında olduk, olmaya da devam ediyoruz' ABB Başkanı Mansur Yavaş, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü kutlayarak, "Çiftçimiz; üretimin, bereketin ve ülkemizin gıda güvencesinin en büyük teminatıdır. Bu anlayışla Ankara’da çiftçimizin yüzde 99’una ulaştık. Bugüne kadar sağladığımız yaklaşık 63 milyon euroluk kırsal kalkınma desteğiyle üreticimizin yanında olduk, olmaya da devam ediyoruz" dedi.
Tarihi Kentler Birliği seçimi yarın: Mansur Yavaş ile AKP'nin adayı arasında uzlaşı ABB Başkanı Mansur Yavaş, Tarihi Kentler Birliği seçimlerinde AKP'nin adayı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile uzlaşıya gidildiğini ve yarın yapılacak TKB seçiminde tek aday olacağını belirtti.
Son dakika... Mansur Yavaş, Tarihi Kentler Birliği Başkanı seçildi Son dakika haberi... Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, tek aday olarak girdiği seçimde yeniden Tarihi Kentler Birliği Başkanı seçildi.