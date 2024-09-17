Mansur Yavaş ve Bakan Murat Kurum ile bir araya geldi

Yayınlanma: 17.09.2024 - 16:19

Güncelleme: 17.09.2024 - 16:20

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti.

YAVAŞ'IN TALEBİ ÜZERİNE

Yavaş'ın talebi üzerine gerçekleşen görüşme sonrası Bakan Murat Kurum, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Bakan Kurum, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş'ı bakanlığımızda kabul ettik. Ankara'nın çevre ve şehircilikle ilgili gündemini ele aldık, talepleri dinledik. Tüm yerel yöneticilerle temas ve istişarelerimiz sürecek" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş’ı bakanlığımızda kabul ettik.



Ankara’nın çevre ve şehircilikle ilgili gündemini ele aldık, talepleri dinledik.



Tüm yerel yöneticilerle temas ve istişarelerimiz sürecek. pic.twitter.com/vPdhyCMRKY — Murat KURUM (@murat_kurum) September 17, 2024

İMAMOĞLU İLE DE GÖRÜŞMÜŞLERDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 31 Mart yerel seçiminde rakip olduğu İmamoğlu'nu ağırlamıştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre İmamoğlu'nun talebi üzerine gerçekleşen görüşme, yaklaşık 1,5 saat sürmüştü.

İmamoğlu, "Bakanlarımız bir konuda görüşmek istiyorlarsa, çağırsınlar; görüşelim. Aynı masada çözüm üretme konusunda kararlı kişileriz. Bizim meselemiz millet" diye konuşmuştu.