Büyük sosyal medya çöküntüsünün ardından Mansur Yavaş'tan mesaj

04 Ekim 2021 Pazartesi, 23:17

Türkiye'de pek çok bölgede internete erişimde sorun yaşanıyor. Yaşanan sorunun dünyanın en büyük DNS, bulut ve statik içerik sağlayıcısı konumunda olan Akamai’nin sistemlerinde bir sıkıntıdan kaynaklandığı düşünülüyor.

İnternet sıkıntısının yanı sıra popüler sosyal medya siteleri Facebook ve Instagram’ın yanı sıra WhatsApp’a da saatlerdir erişim sağlanamıyor.

"HAZIR HERKES BURADAYKEN"

Yaşanan bu sıkıntılarının ardından yurttaşların çoğu Twitter'dan bilgi edinmeye çalışıyor.

Twitter'ın her zamankinden fazla kullanıcıya erişmesinin ardından Mansur Yavaş "Hazır herkes buradayken" diyerek bir video paylaştı. Yavaş söz konusu videonun başlığında ise "Hepinizi çok seviyorum" mesajını not düştü.