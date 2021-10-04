Büyük sosyal medya çöküntüsünün ardından Mansur Yavaş'tan mesaj
Facebook ve Instagram’ın yanı sıra WhatsApp'a dünya genelinde erişim sıkıntısı yaşanırken Ankara Büyük Şehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Twitter'dan "Hazır herkes buradayken, hepinizi çok seviyorum" mesajı ile video paylaştı.
Türkiye'de pek çok bölgede internete erişimde sorun yaşanıyor. Yaşanan sorunun dünyanın en büyük DNS, bulut ve statik içerik sağlayıcısı konumunda olan Akamai’nin sistemlerinde bir sıkıntıdan kaynaklandığı düşünülüyor.
İnternet sıkıntısının yanı sıra popüler sosyal medya siteleri Facebook ve Instagram’ın yanı sıra WhatsApp’a da saatlerdir erişim sağlanamıyor.
"HAZIR HERKES BURADAYKEN"
Yaşanan bu sıkıntılarının ardından yurttaşların çoğu Twitter'dan bilgi edinmeye çalışıyor.
Twitter'ın her zamankinden fazla kullanıcıya erişmesinin ardından Mansur Yavaş "Hazır herkes buradayken" diyerek bir video paylaştı. Yavaş söz konusu videonun başlığında ise "Hepinizi çok seviyorum" mesajını not düştü.
Büyük sosyal medya çöküntüsünün ardından Mansur Yavaş'tan mesaj— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) October 4, 2021
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- WhatsApp, Facebook ve Instagram çöktü
- Ehliyet ve kimlikte yeni dönem
- Sigaraya zam geldi!
- Cumhur İttifakı çakıldı
- Türkiye genelinde internet sıkıntısı
- Gülben Ergen hastaneye kaldırıldı
- Rusya'dan Türkiye açıklaması
- AKP'ye karşı blok çağrısı yaptı
- Gizli servetleri ve anlaşmaları ortaya çıktı
- Facebook'a bir kötü haber daha