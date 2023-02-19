Mansur Yavaş, 'Yemek Ver, Umut Ver' kampanyasındaki destek miktarını açıkladı

Yayınlanma: 19 Şubat 2023 - 18:08

Güncelleme: 19 Şubat 2023 - 18:08

ABB, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından başlattığı yardım seferberliğine hem deprem bölgesinde hem de Başkent’te devam ediyor.

Bu kapsamda, “Bir yemek de benden” sloganıyla 16 Şubat’ta başlatılan ‘Yemek Ver, Umut Ver’ kampanyasında şimdiye dek 7,5 milyon liralık destek geldi.

Yavaş, sosyal medya hesaplarında bugün, "'Yemek Ver' kampanyamız, üçüncü gününde 7,5 milyon liralık desteğe ulaştı. 25 bin depremzede misafirimizin günlük kahvaltı ve yemek talebi var. Umutları iyilikle yeşerten vatandaşlarımızı, sofralara birlikte bereket olmaya davet ediyorum" paylaşımı yaptı.

#YemekVer kampanyamız 3. gününde 7,5 Milyon liralık desteğe ulaştı.



25 bin depremzede misafirimizin günlük kahvaltı ve yemek talebi var. Umutları iyilikle yeşerten vatandaşlarımızı sofralara birlikte bereket olmaya davet ediyorum.https://t.co/pOO01EjlkS — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) February 19, 2023

Başkentlilerin 'yemekver.org' internet adresi üzerinden vereceği kahvaltı ya da yemek siparişleri, ABB aracılığıyla AŞTİ’ye gelen ya da Başkent 153 üzerinden başvuruda bulunan depremzedelere ulaştırılıyor.