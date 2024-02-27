Ebru Gündeş ve Murat Osman Özdemir evlendi: İşte ilk paylaşım...

Şarkıcı Ebru Gündeş bugün Dubai'de iş insanı Murat Osman Özdemir ile evlendi. Gündeş'ten ise dikkat çeken bir sosyal medya paylaşımı geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.02.2024 - 21:58
Ebru Gündeş ve Murat Osman Özdemir evlendi: İşte ilk paylaşım...
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2021'de Reza Zarrab ile yollarını ayıran ünlü şarkıcı Ebru Gündeş dünyaevine girdi. Zarrab ile evliliğinden Alara adında bir kızı olan şarkıcının Murat Özdemir ile nikah masasına oturacağı konuşuluyordu.

2.Sayfa'nın haberine göre, çift bugün Dubai Başkonsolosluğu'nda evlendi.

Çiftin nikahını Dubai Başkonsolosu Onur Şaylan kıydı. Gündeş'in şahidi iş insanı Faruk Özbek, Murat Özdemir'in şahidi de Okan Küfeci oldu.

Bu evlilik şarkıcının dördüncü, Özdemir'in ise üçüncü evliliği oldu.

GÜNDEŞ KENDİSİ DUYURDU: ‘HERKESE TEŞEKKÜRLER’

Evlilik haberinin gündem olmasının ardından; ünlü şarkıcı Ebru Gündeş’ten de bir paylaşım geldi.

Gündeş, eşi Özdemir ile bir fotoğrafını paylaşarak “Mutluluğumuzu paylaşan herkese sonsuz teşekkürler” dedi ve bugünün tarihini not düştü.

İşte o paylaşım…

EBRU GÜNDEŞ'İN EVLİLİKLERİ

İlk evliliğini 16 yaşındayken Hamdi Vardar ile, ikinci evliliğini ise 2002 yılında avukat Ömer Durak ile yapan Gündeş, 2010 yılında İran Azerisi iş insanı Reza Zarrab'la evlendi. Bu evlilikten 15 Ekim 2011'de kızı Alara doğdu.

Mayıs 2021'de, Zarrab'ın kendisini aldattığı iddiasıyla Bodrum Aile Mahkemesi’nde dava açan Gündeş, 11 yıllık evliliğini sona erdirerek anlaşmalı olarak boşandı.


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