Mansur Yavaş’tan belediye başkanlarına: ‘Bu teklifi reddedenler…’

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'ya tüm belediye başkanlarıyla birlikte gerektiği gibi hizmet etmek istediğini belirterek, “El ele tutuşalım ve Ankara'nın tamamına birlikte hizmet edelim' diye teklif götüreceğim. Bu teklifi reddedenler şu anda siyasetin çöplüğüne gitti, hemen hemen hepsi gitti” ifadelerini kullandı.

ANKA
Yayınlanma: 01.04.2024 - 21:24
Mansur Yavaş’tan belediye başkanlarına: ‘Bu teklifi reddedenler…’
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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, netleşen sonuçlara göre yüzde 60'lık oy oranıyla yeniden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildi. 

Yavaş, akşam Büyük Ankara Toptancı Hali'nde düzenlenen iftarda esnafla bir araya geldi.

Burada konuşan Yavaş, kendisine destek olan tüm yurttaşlara teşekkür ederek şunları söyledi:

"Bir seçim geçirdik ama maalesef her zamanki gibi son iki güne girerken hizmetleriyle veya vaatleriyle konuşamayanlar çirkin pankartlarla konuşmaya çalıştılar. Ama seçim sonucu gösteriyor ki bunların hiçbir faydası yok ve zaten vatandaşımız da buna tepki gösteriyor. Sonuç olarak Ankara halkı, 5 yıllık hizmetimizin karşılığını onayladı.

“BU TEKLİFİ REDDEDENLER SİYASETİN ÇÖPLÜĞÜNE GİTTİ”

Seçilen 8 belediye başkanı ve bir bağımsız belediye başkanına mecliste sayımız çok olsa da, 'Gelin, uzattığımız eli tutun, sizin kazandığınız belediyelerden halk bize az oy vermiş olabilir ama sonuç itibarıyla onların derdini hep beraber çözelim, hiç problem değil. El ele tutuşalım ve Ankara'nın tamamına birlikte hizmet edelim' diye teklif götüreceğim. Bu teklifi reddedenler şu anda siyasetin çöplüğüne gitti, hemen hemen hepsi gitti. Şimdi seçilen belediye başkanları inşallah aynı hatayı yapmazlar, elimizden tutarlar, 16 belediye başkanıyla Ankara'ya gerektiği gibi birlikte hizmet etme şansını buluruz."


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