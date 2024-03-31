Altınok'un oy kullandığı sandıktan Mansur Yavaş çıktı
AKP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'a oy kullandığı sandıkta 98, Mansur Yavaş'a 136 oy çıktı.
AKP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Keçiören Kocatepe İlkokulu'nda kullandı.
Altınok'un oy verdiği 4382 numaralı sandıkta 264 seçmen oy kullandı, oyların 256'sı geçerli sayıldı.
Sandıktan CHP'nin adayı Mansur Yavaş'a 136, AKP'nin adayı Turgut Altınok'a 98, Yeniden Refah Partisi'nin adayı Suat Kılıç'a 8, Zafer Partisi adayı Hüseyin Bartu Soral'a 6, İYİ Parti adayı Cengiz Topel Yıldırım'a 3, Anavatan Partisi adayı Tuvana Naz Ketene, DEM Parti adayı Gültan Kışanak, Hak ve Özgürlükler Partisi adayı Fazlı Taşkan, Adalet Birlik Partisi adayı Abdullah Demiryürek ve Saadet Partisi adayı Cafer Güneş'e 1'er oy çıktı.
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