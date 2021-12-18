Mansur Yavaş’tan ‘çıkar telefonunu’ göndermesi

18 Aralık 2021 Cumartesi, 19:52

Ekonomideki kötü gidişatı eleştirenlere yönelik bazı yurttaşların kullandığı ‘çıkar telefonunu’ sözü Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’ın da gündemine girdi.

Yavaş, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen gençlere “Çıkar telefonunu, hani öyle diyorlar ya” diyerek göndermede bulundu.

“İSTEDİĞİNİZ GİBİ ÇIKARIN TELEFONLARI”

Görüntüleri Twitter hesabından da paylaşan Yavaş, gençlere seslenerek şu ifadeleri kullandı;

“Sorumluluğumuz çıkardığınız telefona göre bahane bulmak değil, gelecek kaygınızı giderecek çözümler üretmek. İstediğiniz gibi çıkarın telefonlarınızı”