Mansur Yavaş’tan ‘çıkar telefonunu’ göndermesi

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş; ekonomiyi eleştiren gençlere ‘çıkar telefonunu’ diyenlere göndermede bulunduğu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
18 Aralık 2021 Cumartesi, 19:52
Mansur Yavaş’tan ‘çıkar telefonunu’ göndermesi
Abone Ol google-news

Ekonomideki kötü gidişatı eleştirenlere yönelik bazı yurttaşların kullandığı ‘çıkar telefonunu’ sözü Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’ın da gündemine girdi.

Yavaş, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen gençlere “Çıkar telefonunu, hani öyle diyorlar ya” diyerek göndermede bulundu.

“İSTEDİĞİNİZ GİBİ ÇIKARIN TELEFONLARI”

Görüntüleri Twitter hesabından da paylaşan Yavaş, gençlere seslenerek şu ifadeleri kullandı;

“Sorumluluğumuz çıkardığınız telefona göre bahane bulmak değil, gelecek kaygınızı giderecek çözümler üretmek. İstediğiniz gibi çıkarın telefonlarınızı”


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler