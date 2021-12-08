Tarihin ilk 'çıkar telefonunu göster' olayı: Gani Müjde, 'Yıllar öncesinden görmüşüm bugünleri' diyerek paylaştı

08 Aralık 2021 Çarşamba, 14:23

Sokak röportajlarında, ekonomiyi eleştiren ve geçim derdi ile mücadele eden gençlere, yaşı büyük kişiler tarafından yöneltilen 'çıkar telefonunu göster' sözü, son aylarda sosyal medyanın gündeminde.

Son olarak, ünlü yazar ve senarist Gani Müjde, sosyal medya hesabından sokak röportalarında çok kez tekrar edilen 'telefonunu göster' sözlerine, "Yıllar öncesinden görmüşüm bugünleri, çıkar telefonunu göster amcaları o gün de varmış, Hayat Bilgisi biteli çok oldu ama hayatlar aynen devam ediyor" diyerek tepki gösterdi.

HAYAT BİLGİSİ'NDEN BİR SAHNE PAYLAŞTI

Müjde, senaryosunu kendisinin yazdığı, yönetmenliğini Tarkan Karlıdağ'ın yaptığı, başrollerinde Perran Kutman ve Tarık Pabuççuoğlu'nun rol aldığı "Hayat Bilgisi" dizisinden bir sahneyi Twitter hesabından paylaştı.

İlgili sahnede okul müdürü 'Amil Bey' (Tarık Pabuççuoğlu) , 'Afet öğretmene' (Perran Kutman) okula ödenecek bir ücret için "hepsinin cep telefonu var, satsınlar alsınlar" diyerek tepki gösteriyor.

Yıllar öncesinden görmüşüm bugünleri. "Çıkar telefonunu göster" amcaları o gün de varmış. Hayat Bilgisi biteli çok oldu ama hayatlar aynen devam ediyor. pic.twitter.com/zvLdahQa5E — Gani Müjde (@GaniMujde) December 7, 2021

Gani Müjde'nin sosyal medya hesabından yaptığı bu paylaşım kullanıcılar tarafından çok beğenildi.