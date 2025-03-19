Mansur Yavaş'tan dönüş yolunda dikkat çeken mesaj!
ABB Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir mesaj paylaştı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir mesaj paylaştı.
Yavaş şunları yazdı:
"Kutadgu Bilig’de der ki: Ülkeyi korumak için güçlü bir ordu, güçlü bir ordu için zengin bir halk, zengin bir halk için ise adalet gerekir.
Hz. Ali de der ki: Devletin dini adalettir.
Cumhuriyet Halk Partisi, milletvekili grubumuzla, il başkanlarımızla, örgütümüzle, belediye başkanlarımızla, tüm üyelerimizle ve demokrasiye inanan tüm yurttaşlarımızla dimdik ayaktadır.
Şu an İstanbul yolundayım ancak tüm yüreğimle Ekrem Başkanımızın yanında Saraçhane'de duran on binlerle birlikteyim.
Adaleti er ya da geç tecelli ettirmek için mücadelemize devam edeceğiz."
Kutadgu Bilig’de der ki: Ülkeyi korumak için güçlü bir ordu, güçlü bir ordu için zengin bir halk, zengin bir halk için ise adalet gerekir.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) March 19, 2025
Hz. Ali de der ki: Devletin dini adalettir.
Cumhuriyet Halk Partisi, milletvekili grubumuzla, il başkanlarımızla, örgütümüzle, belediye… pic.twitter.com/tMlNbsRJxa
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