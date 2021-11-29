Mansur Yavaş'tan 'fırtına' uyarısı

Tüm yurtta dün başlayan ve bugün etkisini arttıran fırtınaya karşı mücadele sürüyor. Son olarak, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş sosyal medyadan bir uyarı paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
29 Kasım 2021 Pazartesi, 18:15
Mansur Yavaş'tan 'fırtına' uyarısı
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankaralıları bu gece etkili olmaya başlayacak olan fırtına ve kuvvetli rüzgara karşı uyardı. Yavaş Twitter'dan yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

"Kentimizde etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınanın muhtemel risklerine karşı dikkatli olmanızı, olası durumlarda Başkent 153 hattımızdan günün her saati bize ulaşabileceğinizi önemle hatırlatıyorum."


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