Mansur Yavaş'tan 'fırtına' uyarısı

29 Kasım 2021 Pazartesi, 18:15

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankaralıları bu gece etkili olmaya başlayacak olan fırtına ve kuvvetli rüzgara karşı uyardı. Yavaş Twitter'dan yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

"Kentimizde etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınanın muhtemel risklerine karşı dikkatli olmanızı, olası durumlarda Başkent 153 hattımızdan günün her saati bize ulaşabileceğinizi önemle hatırlatıyorum."