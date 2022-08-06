Mansur Yavaş'tan 'Mola Evleri' açıklaması

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Özel gereksinimli evlatlarımız için hayata geçirdiğimiz Mola Evlerimiz sayesinde çocuklarımız sosyalleşip nitelikli vakit geçiriyor. Aileler çocuklarını bize emanet ederken şunu çok iyi biliyorlar: Onların evlatları bizim de evladımız” dedi.

cumhuriyet.com.tr
06 Ağustos 2022 Cumartesi, 07:22
Mansur Yavaş'tan 'Mola Evleri' açıklaması
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bugün özel gereksinimli çocuklar için hayata geçirdikleri 'Mola Evleri’ ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Yavaş, "Özel gereksinimli evlatlarımız için hayata geçirdiğimiz Mola Evlerimiz sayesinde çocuklarımız sosyalleşip nitelikli vakit geçiriyor. Aileler çocuklarını bize emanet ederken şunu çok iyi biliyorlar: Onların evlatları bizim de evladımız” notu ile bir video paylaştı.


Mansur Yavaş Ankara Büyükşehir Belediyesi Mola evleri

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