Mansur Yavaş'tan Jetgiller paylaşımı
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İngilizce yazdığı Twitter hesabından Jetgiller çizgi dizisinin karakteri George Jetgil'in doğum gününü kutladı.
Mansur Yavaş, İngilizce kullandığı Twitter hesabından çizgi dizi Jetgiller'den George Jetgil'in doğum gününü kutladı.
Yavaş, yaptığı paylaşımda "Hala uçan arabaları bekliyoruz. Doğum günün kutlu olsun George Jetson" ifadelerini kullandı.
We are still waiting for the flying cars??— Mansur Yavaş (International) (@mansuryavas_en) July 31, 2022
Happy birthday George Jetson?? pic.twitter.com/PLkRMVrvcf
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