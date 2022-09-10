Mansur Yavaş'tan öğrenciler için yeni adım
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Çubuk'taki Ulubey KYK yurdu öğrencileri için yeni hat oluşturacaklarını duyurdu.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ankara Çubuk'ta bulunan Ulubey KYK yurdu öğrencileri için okul ve yurt arasında yeni hat oluşturulacağını duyurdu.
Yavaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Çubuk'taki Ulubey KYK yurdunda kalacak olan evlatlarımızın okullarına ve şehir merkezine ulaşım konusunda endişeli olduğunu öğrendim. Sadece eğitiminize odaklanın diye okulunuza direkt hat oluşturarak ulaşım sorununuzu çözeceğiz"
Çubuk'taki Ulubey KYK yurdunda kalacak olan evlatlarımızın okullarına ve şehir merkezine ulaşım konusunda endişeli olduğunu öğrendim.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) September 10, 2022
Sadece eğitiminize odaklanın diye okulunuza direkt hat oluşturarak ulaşım sorununuzu çözeceğiz.
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