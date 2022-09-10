Mansur Yavaş'tan öğrenciler için yeni adım

10 Eylül 2022 Cumartesi, 10:15

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ankara Çubuk'ta bulunan Ulubey KYK yurdu öğrencileri için okul ve yurt arasında yeni hat oluşturulacağını duyurdu.

Yavaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Çubuk'taki Ulubey KYK yurdunda kalacak olan evlatlarımızın okullarına ve şehir merkezine ulaşım konusunda endişeli olduğunu öğrendim. Sadece eğitiminize odaklanın diye okulunuza direkt hat oluşturarak ulaşım sorununuzu çözeceğiz"