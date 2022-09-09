Akşener'den 'Mansur Yavaş için imza topluyor' iddiasına yanıt: 'Yalan haber'
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş’ı Cumhurbaşkanlığı’na aday göstermek için imza topladığı iddialarını yalanladı. Akşener, "Yalan haber. Bakın yanlış bile demiyorum, yalan diyorum” dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin "Altılı masa ismim üzerinde uzlaşırsa hazırım" ifadesini kullanmıştı.
Ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise katıldığı bir canlı yayın programında Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin herhangi bir konuşma geçmediğini belirtmişti.
KULİSLER HAREKETLENDİ
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun sahada cumhurbaşkanı adayı olarak Mansur Yavaş'ın adının öne çıktığını ifade etmesinin ardından kulisler de hareketlendi.
Sözcü yazarı Deniz Zeyrek’in sorularını yanıtlayan Akşener, iddialara ilişkin "Daha önce de benzer şeyler olmuştu. Eylül ayı geldiğinde birileri İYİ Parti'yi linç etmek için harekete geçiyor. Kim yapıyor, nasıl yapıyor, neyi amaçlıyor anlamaya çalışıyoruz” dedi.
YAVAŞ'IN ADAYLIĞI HAKKINDA KONUŞTU
Öte yandan; Yavaş'ı cumhurbaşkanı adayı göstermek için imza topladığı öne sürülen Akşener'in konu hakkında açıklaması şu şekilde oldu:
"Yalan haber. Bakın yanlış bile demiyorum, yalan diyorum."
"SESSİZ KALMAYI TERCİH ETTİ"
Akşener’e CHP Yozgat İl Başkanı Gürsel Tekin’in “HDP’ye bakanlık” çıkışıyla oluşan sıkıntılı ortamı da sorduğunu belirten Zeyrek, “Kendisine bu tür sorunlu dönemlerde Kılıçdaroğlu'yla sık sık ve doğrudan görüştüğünü ve birlikte ortamı yumuşattıklarını anımsattım ve bu kez bunun olup olmadığını sordum. Sessiz kalmayı tercih etti” dedi.
Zeyrek, “Meral Hanım'ın sessizliğinden anladım ki bu kez ciddi bir iletişimsizlik olmuş” ifadelerini kullandı.
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