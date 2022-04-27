Mansur Yavaş’tan personeline bayram müjdesi

27 Nisan 2022 Çarşamba, 17:40

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, göreve geldikten sonra uzun yıllar ödenmeyen ya da farklı oranlarda uzun aralıklarla verilen sosyal denge tazminatını memurlara yeniden, düzenli ve eşit şekilde ödemeye başladı.

Ramazan Bayramı öncesi kadrolu memur ve sözleşmeli memurlara bayram müjdesi veren Yavaş, sosyal denge tazminatının yüzde 120 oranında ödendiğini açıkladı.

İŞTİRAKLERDE ÇALIŞAN PERSONELİN DE İKRAMİYELERİ BAYRAM ÖNCESİNDE YATIRILACAK

Büyükşehir Belediyesi, ASKİ ve EGO Genel Müdürlüğü’nde çalışan memur ve sözleşmeli memur dışında iştiraklerde çalışan personele de ikramiyelerinin bayram öncesi 29 Nisan Cuma günü yatırılacağı müjdesini veren Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tüm çalışanların Ramazan Bayramı'nı şöyle kutladı:

“Sevgili mesai arkadaşlarım kadrolu-sözleşmeli memur personelimizin nisan ayı maaşına bayram ikramiyesi olarak sosyal denge tazminatı yüzde 120 olacak şekilde ödeme yaptık. İştirak personelimizin bayram ikramiyelerini ise cuma günü yatırarak 117 milyon TL’lik ödemeyi tamamlayacağız. Mevcut ekonomik koşullarda mağdur olmamanız için yasaların ve imkânlarımızın el verdiği ölçüde yanınızda olmaya devam edeceğiz. Ailenize ve sizlere şimdiden iyi bayramlar diliyor, emekleriniz için teşekkürlerimi sunuyorum.”