Mansur Yavaş'tan Ümit Özdağ açıklaması: Beni rahatsız etti

14 Nisan 2022 Perşembe, 11:20

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ geçtiğimiz hafta partisinin cumhurbaşkanı adayının Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş olduğunu açıkladı. Özdağ, toplumun geniş bir kesiminde ABB Başkanı Mansur Yavaş'a ilgi olduğunu ve Zafer Partisi'nin Yavaş'ı adaylık için göreve çağırdığını söyledi.

Konu hakkında sessizliğini koruyan, sadece ''Ben siyasetin içinde değilim, kendimi kamu görevlisi olarak görüyorum'' diyen Mansur Yavaş, Halk TV'den İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtladı. Yavaş, Özdağ'ın açıklamalarına da yanıt verdi.

"RAHATSIZ OLDUM"

Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

“Ben Millet İttifakı'nın belediye başkanıyım. cumhurbaşkanı adayına altılı masa karar verecek. Bunu herkes biliyor. Hal böyleyken, böyle bir açıklamanın yeri yok, gereği de yok. Benimle görüşülmemiş. Bana sorulmamış. Benim fikrim alınmamış. Ben ‘Adayım’ dememişim. ‘Aday değilim’ diyorum üstelik. Buna rağmen Özdağ'ın kendi amacı doğrultusunda yaptığı bir hareket bu. Açıkçası rahatsız oldum."

“BEN GERÇEKTEN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN MEMNUNUM”

“Ben gerçekten belediye başkanlığından memnunum. Ne açıdan memnunum? İnanın, akşama kadar binlerce hayır duası ve teşekkür geliyor. Anket geldi; memnuniyet yüzde 80'e yaklaşmış Ankara'da. Bunların hepsi oy verir-vermez, bilemeyiz. Versin diye yapmıyoruz ki. İnsan ayırmıyoruz” diyen Yavaş, isminin cumhurbaşkanlığı adaylığı için sıklıkla dile getirilmesiyle ilgili de düşüncelerini aktardı.

“TÜRKİYE ÇAPINCA HİÇ ANKET YAPTIRMADIM”

“Ortada fol yok, yumurta yok. ‘Biz işimize bakıyoruz’ diyoruz. Yine de sağlı sollu saldırı başladı şimdiden” diyen Yavaş, Oda TV’de yayımlanan eski görüntülerine ilişkin olarak da “Durduk yere ismim üzerinden böyle yorumlar yapılması doğru değil. Kürtlerin Mansur Yavaş'a oy verip vermeyeceğini gidin anketçilere sorun. Vallahi hiç anket yaptırmadım, Türkiye çapında. Çünkü böyle bir şeyim yok. Ama abone olduğumuz anketlere bakıyorum, rakamlar çok yüksek çıkıyor” diye konuştu.

“ANKARA'DA KÜRTLERİN YAŞADIĞI BÖLGELERDE ANKET YAPSINLAR”

“Ankara'da Kürtlerin yaşadığı bölgeler var Haymana ve Bala'da. Orada anket yapsınlar. Seçimden önceki ve şimdiki fikirlerini öğrenmek isterim” diyen Yavaş, “Belediye ve kamu hizmeti yaparken insanların rengi, cinsiyeti, inancı sizi ne ilgilendirir? Buna göre vergi almıyorsunuz ki. Sokakta aç gezen insanın partisi ne olabilir? Bana ne yani! Bir anne çocuğuna süt götüremiyorsa kimliği ve kişiliği kimi ilgilendirir, öyle değil mi? Ben öyle bakıyorum” ifadelerini kullandı.