Mantar toplamaya gitmişti: Başından vurulmuş halde ölü bulundu!

Ankara'nın Çubuk ilçesinde mantar toplamak için gittiği yerden geri dönmeyen Afganistan uyruklu Zarın Mardani (41), ölü bulundu. Tabancayla başından vurulan kadının eşi ile 1 kişi gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 12.05.2024 - 13:35
Mantar toplamaya gitmişti: Başından vurulmuş halde ölü bulundu!
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Olay, dün akşam Gümüşyayla Mahallesi'nde meydana geldi. Çobanlık yapan Afganistan uyruklu N.M.M.'nin eşi Zarın Mardani, mantar toplamak için çıktığı araziden eve dönmedi. 

Kadını aramaya giden mahalleli, Zarın Mardani'nin cansız bedenini buldu. Jandarma, yapılan ihbar üzerine bölgede incelemede bulundu. Ekipler, kadının tabanca ile başından vurularak hayatını kaybettiğini belirledi. 

Mardani'nin cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırdı.

Olayla ilgili soruşturma kapsamında, eşi N.M.M. ile aynı çiftlikte çalışan N.E. gözaltına alındı. Haklarında adli işlem başlatılan 2 şüphelinin, adliyeye sevk edileceği belirtildi.


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