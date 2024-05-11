Bekçi, nöbet kulübesinde ölü bulundu

Yayınlanma: 11.05.2024 - 16:20

Güncelleme: 11.05.2024 - 16:48

Nusaybin ilçesi İpekyolu üzerindeki oto galericiler sitesinde bekçilik yapan Celal Çiftçi’nin nöbet kulübesinde hareketsiz yattığını fark eden esnaf, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Çiftçi’nin kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini belirledi. Celal Çiftçi’nin cansız bedeni otopsi için Mardin Adli Tıp Kurumu’na morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.