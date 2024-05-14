Mantar toplamaya gittiği ormanda kaybolan çiftçiden 4,5 aydır haber yok

Muğla'nın Marmaris ilçesinde mantar toplamak için gittiği ormanda kaybolan çiftçi İsa Çiftçi’den (65) 4,5 aydır haber alınamıyor. Bir aylık çalışmanın ardından aramalara son verilen Çiftçi için ekipler, görgü tanıkları en son görüştüğü kişilerin ifadesine başvurup, yeniden araştırma başlattı.

DHA
Yayınlanma: 14.05.2024 - 15:48
Mantar toplamaya gittiği ormanda kaybolan çiftçiden 4,5 aydır haber yok
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Marmaris'te çiftçilik yapan İsa Çiftçi, geçen yıl 30 Aralık'ta, mantar toplamak için Balan Dağı'na gitti. Geri dönmeyen Çiftçi'den haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kayıp ihbarında bulundu.

AFAD koordinesinde, Muğla ve Aydın İl Jandarma Komutanlıkları ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri arama çalışması başlattı.

AKUT, Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Ekibi, Arama Kurtarma ve Acil Yardım Derneği üyelerinin de destek verdiği çalışmalarda, bölge iz takip köpekleriyle tarandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği Dalgıç Timi ise Çiftçi'nin yangın söndürme havuzuna düşme ihtimali üzerine bölgedeki havuzlarda da arama çalışması başlattı. 1 ay süren aramalardan bir sonuç alınamaması sebebiyle arama-kurtarma çalışmalarına son verildi.

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro ekipleri, dosyayı yeniden açtı. Ekipler, görgü tanıkları ile Çiftçi’nin en son görüştüğü kişilerin ifadesine başvurup araştırma başlattı. 


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