Mantardan zehirlenen kadın öldü
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan kadın yaşamını yitirdi.
İddiaya göre, Yeşilyurt Mahallesi'nde yaşayan 65 yaşındaki R.G, dağdan topladığı mantarları pişirerek yedi.
Yemeğin ardından rahatsızlanan kadının yakınları sağlık ekiplerine haber verdi.
Alaşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan R.G, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kadının cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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