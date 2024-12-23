Manyas'ta araç takla attı: Yaralılar var...
Balıkesir’in Manyas ilçesi Cumhuriyet Mahallesi yolunda meydana gelen tek taraflı trafik kazası paniğe neden oldu. 26 BS 639 plakalı aracın yoldan çıkarak takla atması sonucu araçta sıkışan 2 kişi yaralandı.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Manyas Grup Amirliği İtfaiye ekipleri, kazanın ardından olay yerine hızla intikal ederek araçta sıkışan R.K. ve M.G. isimli yaralıları başarılı bir operasyonla kurtardı.
112 Acil Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi kaza mahallinde gerçekleştirdikten sonra ambulansla Manyas Devlet Hastanesi’ne sevk etti. Yaralıların tedavisi devam ederken, sağlık durumlarıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatan emniyet birimleri, olayın oluş nedenini araştırmaya devam ediyor.
Etiketler: #112 Acil #Balıkesir #Balıkesir Büyükşehir Belediyesi
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