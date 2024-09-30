Manyas’ta trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

Yayınlanma: 30.09.2024 - 10:48

Güncelleme: 30.09.2024 - 10:50

Manyas’ın kırsal Çakırca Mahallesi’nden komşu Dereköy Mahallesi’ne mevlide katılmak üzere yola çıkan Mehmet Meten (82), kullandığı 10-TD 986 plakalı araçla Dereköy Bozbayır mevkiinde virajı alamayınca, aracıyla yol kenarındaki kanala uçtu.

Kaza anında araçta bulunan Mehmet Meten’in kız kardeşi Ummuhan Balcan olay yerinde hayatını kaybetti. Eşi Neriman Meten ise kaldırıldığı Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sürücü Mehmet Meten, ağır yaralı olarak aynı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.