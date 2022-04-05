Manzara keyfi için çıktığı falezlerden düştü
Antalya’da 30 metre yükseklikteki falezlerde manzara izlemek için demir bariyerleri aşan bir genç, dengesini kaybedip toprak zemine düştü. Acı içerisinde kıvranan ve itfaiye ekiplerince kurtarılan gencin elindeki cep telefonunu bir an olsun bile bırakmadığı görüldü.
Olay, 17.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Fener Mahallesi Eski Lara Caddesi üzerinde yer alan falezlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, manzara seyretmek için 30 metre yükseklikteki falezlere gelen Ahıska Türkü Kamuran Aliyev (20), demir bariyerleri aştı.
Tam bu sırada çimlerde ayağı kayan Aliyev, 5 metre yükseklikten toprak zemine düştü. Acı içerisinde kıvranan gencin sesini duyanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, halat yardımıyla gencin yanına inerek Aliyev’i basket sedyeye aldı.
ÖNCE MERAKLA İZLEDİLER, SONRA ALKIŞLADILAR
Genç adamı kurtarma operasyonunu vatandaşlar meraklı gözlerle izledi, bazıları da cep telefonuyla görüntülemeye çalıştı. Aliyev, ekiplerin yarım saatlik çalışması sonucu güvenli bölgeye çıkartılırken, vatandaşlar ise itfaiye ekiplerini alkışladı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi anında Aliyev’in elindeki cep telefonunu bir an olsun bile bırakmadığı gözlendi. Aliyev, müdahalenin ardından ambulansa alınıp tedavi için hastaneye kaldırıldı.
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