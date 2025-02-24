Van'da ekiplerden 'uyuşturucu' baskını: Tam 7 kilo 415 gram...
Van'da geçen hafta düzenlenen operasyonlarda 7 kilo 415 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenler ile sokak satıcılarını yakalamaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
TAM 7 KİLO...
Bu kapsamda, 17-23 Şubat'ta yapılan operasyonlarda 7 kilo 415 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde nakletmek" suçlarından işlem yapıldı.
Etiketler: #uyuşturucu
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