Van'da ekiplerden 'uyuşturucu' baskını: Tam 7 kilo 415 gram...

Van'da geçen hafta düzenlenen operasyonlarda 7 kilo 415 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Van'da ekiplerden 'uyuşturucu' baskını: Tam 7 kilo 415 gram...
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AA
Yayınlanma: 24.02.2025 - 13:15

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenler ile sokak satıcılarını yakalamaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

TAM 7 KİLO...

Bu kapsamda, 17-23 Şubat'ta yapılan operasyonlarda 7 kilo 415 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde nakletmek" suçlarından işlem yapıldı.


Etiketler: #uyuşturucu

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