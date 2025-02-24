Van'da ekiplerden 'uyuşturucu' baskını: Tam 7 kilo 415 gram...

Yayınlanma: 24.02.2025 - 13:15

Güncelleme: 24.02.2025 - 13:19

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenler ile sokak satıcılarını yakalamaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

TAM 7 KİLO...

Bu kapsamda, 17-23 Şubat'ta yapılan operasyonlarda 7 kilo 415 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde nakletmek" suçlarından işlem yapıldı.