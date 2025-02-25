Marangoz atölyesine uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda madde ele geçirildi
Batman'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, bir şüphelinin üzerinde 41 parça halinde uyuşturucu madde ve 17 bin 550 TL ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişiden biri tutuklandı.
Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 4 şüphelinin üzerinde ve bir ikamette arama yaptı. Yapılan aramalarda, bir şüphelinin üstünden 41 parça halinde 25 gram sentetik kannabinoid ile 17 bin 550 TL ele geçirildi.
Şüphelilerden 3’ü hakkında adli işlem yapılırken, uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Etiketler: #batman #uyuşturucu
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