Batman'da taksiye 'uyuşturucu' baskını: Sürücü tutuklandı
Batman’da, polis ekipleri tarafından durdurulan takside yapılan aramada 2 kilo skunk ele geçirildi, sürücüsü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik başlatılan çalışmalarda, yeni çevre yolu girişinde durdurulan bir takside arama yapıldı.
Aramada, taksinin bagaj kısmında 2 kilo skunk uyuşturucu ele geçirildi.
SÜRÜCÜ TUTUKLANDI
Gözaltına alınan taksi sürücüsü, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Etiketler: #batman #uyuşturucu #uyuşturucu baronu
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