Batman'da taksiye 'uyuşturucu' baskını: Sürücü tutuklandı

Batman’da, polis ekipleri tarafından durdurulan takside yapılan aramada 2 kilo skunk ele geçirildi, sürücüsü tutuklandı.

Batman'da taksiye 'uyuşturucu' baskını: Sürücü tutuklandı
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DHA
Yayınlanma: 24.02.2025 - 16:12

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik başlatılan çalışmalarda, yeni çevre yolu girişinde durdurulan bir takside arama yapıldı.

Aramada, taksinin bagaj kısmında 2 kilo skunk uyuşturucu ele geçirildi.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan taksi sürücüsü, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Etiketler: #batman #uyuşturucu #uyuşturucu baronu

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