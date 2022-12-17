Maraş Katliamı'nın yıldönümü öncesi kentte 10 gün eylem ve etkinlik yasağı
Kahramanmaraş'ta çoğu Alevi yurttaşlardan oluşan 111 kişinin öldürüldüğü katliamın üzerinden 44 yıl geçti. Katliamın yıldönümü öncesi ise kentte 10 gün boyunca toplantı yasağı ilan edildi.
Maraş Katliamı’nın 44. yıldönümü dolayısıyla kentte yapmak yapılmak istenen anma etkinlikleri öncesi valilikten yasak kararı geldi.
Kahramanmaraş Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş sınırları içerisinde kamu düzeninin bozulmaması, kişi hak ve özgürlüklerinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla bazı kararlar alındığı belirtildi.
Açıklamada, "Bu kapsamda 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. maddesi, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi doğrultusunda, siyasi partilerin programları ile toplum yararına gerçekleştirilecek etkinlikler hariç il genelinde yapılacak açık hava toplantıları 16 Aralık saat 00.01'den 25 Aralık saat 23.59'a kadar 10 gün süreyle yasaklanmıştır" ifadeleri kullanıldı.
19 Aralık 1978’de başlayıp, bir hafta süren Maraş Katliamı'nda çoğu Alevi yurttaşlardan oluşan 111 kişi öldürüldü. 100’ün üzerinde kişinin de yaralandığı olaylarda, 200’ün üzerinde ev, 70’e yakın iş yeri yakıldı.
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