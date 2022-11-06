44. İstanbul Maratonu... Kazananlar belli olmaya başladı

06 Kasım 2022 Pazar, 11:16

İBB iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen 44. N Kolay İstanbul Maratonu’nun startı verildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte start düdüğünü eşi Dilek İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, milletvekilleri, İBB meclis üyeleri ve belediye başkanları çaldı.

Maraton yarışı saat 08.40'ta paten yarışı startıyla başladı. 08.45’te tekerlekli sandalye yarışı, 09.00’da 42K yarışı, 09.15’te 15K yarışı ve 09.45’te de halk koşusu ile devam etti.

44. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Robert Kipkemboi, parkur rekoru kırarak kazandı. Kadınlarda ise Etiyopyalı atlet Sechale Dalasa kazandı.

"CUMHURİYETİN 100. YILI İÇİN KOŞUYORUZ"

Halk koşusu startını vermeden önce konuşan İmamoğlu, şunları söyledi:

“Bir efsaneye göre bir savaş sonrası bir ulak, savaşın sonucunu yöneticilerine getirmek için koşmuş. Artık bu yüzyılda koşunun anlamı başka bir yere evrildi.

İki kıta arasında ne için koşuyoruz barış için koşuyoruz, sevgi için koşuyoruz, kucaklaşmak için koşuyoruz, adalet için koşuyoruz, hayatın bütün güzellikleri için koşuyoruz, dünyanın her yerinden gelip bu güzel anı bizimle paylaşan bütün dostlarımıza, herkese, Türkiye Cumhuriyeti'nin güzel insanlarına, İstanbul'un güzel insanlarına 44. maratonumuz hayırlı olsun diyorum.

Bu sene başka bir şey daha yapıyoruz. Hep birlikte Cumhuriyetimizin 100. yılına koşuyoruz. On binlerce İstanbulluyla koşarak belki de bu yıl maratonun rekorunu hep birlikte kıracağız. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum."

60 BİN KİŞİ KOŞUYOR

World Athletics (Dünya Atletizm Birliği) Elite Label Kategori’de yer alan maratonda toplamda 60 bin kişinin parkura çıkması bekleniyor. Asya’dan Avrupa’ya koşulacak maratonda 42K ve 42K paten yarışı da 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü’nün Asya girişinden başlayarak Sultanahmet Meydanı’nda sona erecek. Yine aynı noktada başlayacak 15K koşusu ise Yenikapı’da tamamlanacak. 8K’lık Halk Koşusu’nda Altunizade Köprüsü’nden başlayacak koşucular, Dolmabahçe’de varış noktasına ulaşacak.

MARATONA MİSAFİR OLDULAR

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun daveti üzerine İstanbul’da bulunan Balkan şehirleri belediye başkanları da N Kolay İstanbul Maratonu’na katıldı.

ÖDÜL TÖRENİ 12.00’DE SULTANAHMET MEYDANI'NDA YAPILACAK

Dünyada kıta geçişli tek maraton olma özelliği taşıyan maratonda 42K ve 15K kategorilerinde toplam 30 bin sporcu parkura çıkacak, 8K’lik Halk Koşusu’na ise 30 bin İstanbullu katılacak. 56 elit atletin heyecan dolu rekabetine sahne olacak maraton saat 09.00’dan itibaren Spor İstanbul Youtube hesabından da İngilizce anlatımla canlı yayınlanıyor. 42K Genel Klasman Ödül Töreni 12.00’de Sultanahmet Meydanı’nda yapılacak.

YÜKSEK SADAKAT SAHNE ALACAK

Maratonda 15K yarışı bitiş noktası olarak belirlenen Yenikapı’da aynı zamanda müzik dinletisi de olacak. 15K’da dereceye giren sporcular için 11.00’de gerçekleştirilecek ödül töreninin ardından Yüksek Sadakat grubu sahne alacak.