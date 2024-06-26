Mardin-Batman sınırında anız ve örtü yangını

Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında öğleden sonra yangın çıktı. Anız ve örtü yangını olarak ilerleyen alevler, rüzgarın da etkisiyle Mardin’in Midyat ilçesi kırsalına ulaştı. Yangına itfaiye ve TOMA araçlarıyla müdahale ediliyor.

DHA
Yayınlanma: 26.06.2024 - 17:37
Mardin-Batman sınırında anız ve örtü yangını
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Batman’ın Gerçüş ilçesi kırsalında, öğleden sonra bilinmeyen nedenle yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Anız ve örtü yangını olarak ilerleyen alevler, rüzgarın da etkisiyle Mardin’in Midyat ilçesinin kırsal Şenköy, Sarıkaya ve Çavuşlu mahallelerine ulaştı.

Nusaybin ve Yeşilli ilçelerine ait itfaiye ekipleriyle izinde olan itfaiye personelleri, jandarma ve İl Emniyet Müdürlüğü’ne ait TOMA’lar da yangına müdahale için bölgeye yönlendirildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

 


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