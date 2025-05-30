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Mardin'de iki grup birbirine girdi! Silahlı kavga: 1 ölü

Mardin'de iki grup birbirine girdi! Silahlı kavga: 1 ölü

30.05.2025 15:29:00
Güncellenme:
DHA
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Mardin'de iki grup birbirine girdi! Silahlı kavga: 1 ölü

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Oğur Sarıbatur (41), hayatını kaybetti.

Ersoylu Mahallesi'nde saat 13.15 sıralarında iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

KURTARILAMADI

Olayda Oğur Sarıbatur, tabancayla yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sarıbatur, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Sarıbatur’un cenazesi otopsi için hastane morguna götürülürken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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