Mardin'de kayıp 2 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde kaybolan 9 yaşındaki Davut Esen ile 7 yaşındaki Abdullah Erat'ın cansız bedeni, yüzeyi buz tutan gölette bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Mazıdağı ilçesi kırsal Meşeli Mahallesi’nde meydana geldi.

EVDEN ÇIKTIKTAN SONRA DÖNMEDİLER

Davut Esen ile Abdullah Erat, evlerinden çıktıktan sonra bir daha geri dönmedi. Çocuklardan bir süre haber alamayan aile, kendi imkanlarıyla arama çalışması başlattı. Aramalar sonuçsuz kalınca durum, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

İKİ ÇOCUK İÇİN BUZ TUTAN GÖLETTE ARAMA ÇALIŞMASI

Çevrede yapılan aramada, mahalledeki göletin buz tutan yüzeyinin kırık olduğu ve yakınında ayak izlerinin bulunduğu tespit edildi.

Çocukların düşme ihtimali göz önünde bulundurularak suda arama çalışması başlatıldı. Bölgeye ayrıca Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) timi yönlendirildi.

ÇOCUKLARIN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Kayıp çocukları arama çalışmaları devam ederken çocukların cansız bedenine ulaşıldı.

Çocukların cenazeleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morguna götürüldü.

Mazıdağı Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı ile AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Denli de olay yerine incelemelerde bulundu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.