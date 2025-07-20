Mardin'de yangın: Ekipler müdahale ediyor!

Edinilen bilgiye göre, Söğütlü Mahallesi’nde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve kolluk kuvvetleri sevk edildi.
Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.
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Edinilen bilgiye göre, Söğütlü Mahallesi’nde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve kolluk kuvvetleri sevk edildi.
Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.