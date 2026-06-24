Cumhuriyet Gazetesi Logo
Mardin'in 3 ilçesinde çıkan yangınlar söndürüldü

Mardin'in 3 ilçesinde çıkan yangınlar söndürüldü

24.06.2026 23:39:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Mardin'in 3 ilçesinde çıkan yangınlar söndürüldü

Mardin'in Artuklu, Kızıltepe ve Savur ilçelerinde saman, anız, ot ve bahçelerde çıkan yangınlar ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, Suriye sınırındaki mayınlı alanda çıkan yangın da kontrol altına alındı.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Mardin'in Artuklu, Kızıltepe ve Savur ilçelerinde çıkan yangınlar, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangınlar, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Doğanlı, Kırkkuyu, Uluköy, Göllü, Kılduman ve Şenyurt mahalleleri ile Artuklu ilçesi Cevizpınar Mahallesi ve Savur ilçesi Kaplan Mahallesi'nde meydana geldi. Saman, biçerdöver, ot, anız ve bahçe yangınları ile Şenyurt Mahallesi ile Suriye'nin Haseki kentine bağlı Dırbesiye ilçesi arasındaki mayınlı bölgede çıkan ot yangını için ihbar üzerine bölgelere itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangınlar, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınların çıkış nedenlerinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

İlgili Konular: #Yangın #mardin