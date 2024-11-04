Mardin kayyumundan ilk kare: Erdoğan'ın fotoğrafını astırdı

Yayınlanma: 04.11.2024 - 10:44

Güncelleme: 04.11.2024 - 10:57

İçişleri Bakanlığı tarafından sabah saatlerinde DEM Partili üç belediyeye kayyum ataması yapıldı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne Ahmet Türk yerine kayyum olarak atanan Mardin Valisi Tuncay Akkoyun ilk iş olarak makama AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını astırdı.

Akkoyun'un fotoğrafı ve özgeçmişi Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin sitesine eklendi.

3 BELEDİYEYE KAYYUM

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atamasından günler sonra bugün sabah saatlerinde DEM Parti yönetimindeki Mardin Büyükşehir Belediyesi, Batman Belediyesi ve Şanlıurfa'nın Halfeti Belediyesi'ne kayyum atandığını açıkladı.

DEM Parti'li Mardin Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Ahmet Türk'ün yerine Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, DEM Parti'li Batman Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Gülistan Sönük'ün yerine Batman Valisi Ekrem Canalp, DEM Parti'li Halfeti Belediye Eşbaşkanı Mehmet Karayılan'ın yerine ise Halfeti Kaymakamı Hakan Başoğlu kayyum olarak atandı.