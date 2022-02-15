Mardin'de 10 günlük bebek beşiğinde ölü bulundu
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Suriyeli ailenin 10 günlük bebeğinin ölmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iddiaya göre, Bahçelievler Mahallesi 206 Sokak'ta yaşayan Muhammed A, bebeği Sımav'ın beşikte hareketsiz yattığını gördü.
Aile tarafından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne götürülen bebeğin hayatını kaybettiği tespit edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında bebeğin annesi ve babasının ifadesi alındı.
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