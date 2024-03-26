Mardin’de 1500 litre kaçak alkol ele geçirildi

Mardin’de jandarma ekiplerince bir kamyonette yapılan aramada 1500 litre kaçak alkol ele geçirildi.

İHA
Yayınlanma: 26.03.2024 - 20:17
Mardin’de 1500 litre kaçak alkol ele geçirildi
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Mazıdağı İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ve Kaçakçılık Organize Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan bir kamyonette 1500 litre kaçak alkol ele geçirildi. Kamyonette bulunan S.Y. ve F.Y. gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


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