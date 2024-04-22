Mardin'de 5 alan 'geçici güvenlik bölgesi' ilan edildi

Mardin Valiliği, Nusaybin ilçesine bağlı 5 alanın 6 Mayıs’a kadar ‘geçici özel güvenlik bölgesi’ ilan edildiğini duyurdu.

ANKA
Yayınlanma: 22.04.2024 - 12:32
Mardin'de 5 alan 'geçici güvenlik bölgesi' ilan edildi
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Mardin Valiliği, geçici özel güvenlik bölgesi ilan edilen yerlerle ilgili açıklama yaptı.

Açıklama şöyle: "Milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla; Mardin İli Nusaybin İlçesi Dağiçi, Dibek, Eskihisar, Yelekli ve Üçyol Mahalleleri kırsalında bulunan bölgelerde; 22 Nisan (Dahil)- 06 Mayıs 2024 (Dahil) tarihleri arasında 15 gün süre ile ‘geçici özel güvenlik bölgesi’ ilan edilmiştir. 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun ilgili maddeleri gereğince vatandaşlarımızın; söz konusu yasağa uyması kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir.”


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