Mardin'de 5 alan 'geçici güvenlik bölgesi' ilan edildi

Yayınlanma: 22.04.2024 - 12:32

Güncelleme: 22.04.2024 - 12:32

Mardin Valiliği, geçici özel güvenlik bölgesi ilan edilen yerlerle ilgili açıklama yaptı.

Açıklama şöyle: "Milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla; Mardin İli Nusaybin İlçesi Dağiçi, Dibek, Eskihisar, Yelekli ve Üçyol Mahalleleri kırsalında bulunan bölgelerde; 22 Nisan (Dahil)- 06 Mayıs 2024 (Dahil) tarihleri arasında 15 gün süre ile ‘geçici özel güvenlik bölgesi’ ilan edilmiştir. 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun ilgili maddeleri gereğince vatandaşlarımızın; söz konusu yasağa uyması kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir.”