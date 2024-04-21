Mardin’de trafik kazası: 10’dan fazla yaralı!

Mardin’de transit ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 21.04.2024 - 12:50
Mardin’de trafik kazası: 10’dan fazla yaralı!
Abone Ol google-news

Kaza, öğle saatlerinde merkeze 10 kilometre uzaklıkta bulunan Akresta Geçidi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, markası belirlenemeyen 33 AOH 571 plakalı hafif ticari araç ile Mercedes marka 34 HKC 122 plakalı transit çarpıştı. 

Kazada 11 kişi yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma sevk edildi. 

Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


mardin haberleri trafik kazası haberleri yaralı haberleri

İlgili Haberler

Sermiyan Midyat kaza geçirdi: 'Neye uğradığımı şaşırdım'

Sermiyan Midyat kaza geçirdi: 'Neye uğradığımı şaşırdım'
Yerel seçimleri kazanan kadın muhtarlar karşılaştıkları engelleri anlattı: 'Yapamazsın dediler'

Yerel seçimleri kazanan kadın muhtarlar karşılaştıkları engelleri anlattı: 'Yapamazsın dediler'
Ozan attı, Hoffenheim kazandı

Ozan attı, Hoffenheim kazandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İzmit Belediye Meclisi'nde Ensar ve TÜGVA protokolü iptal edildi

İzmit Belediye Meclisi'nde Ensar ve TÜGVA protokolü iptal edildi
Günlük burç yorumları: 22 Nisan 2024 Pazartesi Akrep burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 22 Nisan 2024 Pazartesi Akrep burcu yorumu
En son 2019’da yapılan Çalışma Meclisi, Beştepe'de toplanacak: Saray 1 Mayıs’a katılacak!

En son 2019’da yapılan Çalışma Meclisi, Beştepe'de toplanacak: Saray 1 Mayıs’a katılacak!
Özgür Özel’den belediye başkanlarına: Genel siyasetten uzak durun!

Özgür Özel’den belediye başkanlarına: Genel siyasetten uzak durun!
CHP lideri Özel, kurmaylarıyla yeni dönem politikaları için çalışmaya başladı: Akraba ataması uyarısı

CHP lideri Özel, kurmaylarıyla yeni dönem politikaları için çalışmaya başladı: Akraba ataması uyarısı
Günlük burç yorumları: 22 Nisan 2024 Pazartesi Yay burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 22 Nisan 2024 Pazartesi Yay burcu yorumu
Mazbata törenindeki hakaret: 1 kişi gözaltına alındı

Mazbata törenindeki hakaret: 1 kişi gözaltına alındı
Günlük burç yorumları: 22 Nisan 2024 Pazartesi Oğlak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 22 Nisan 2024 Pazartesi Oğlak burcu yorumu