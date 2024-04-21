Mardin’de trafik kazası: 10’dan fazla yaralı!

Yayınlanma: 21.04.2024 - 12:50

Güncelleme: 21.04.2024 - 12:50

Kaza, öğle saatlerinde merkeze 10 kilometre uzaklıkta bulunan Akresta Geçidi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, markası belirlenemeyen 33 AOH 571 plakalı hafif ticari araç ile Mercedes marka 34 HKC 122 plakalı transit çarpıştı.

Kazada 11 kişi yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.