Mardin'de acı olay: Traktörden düşen 6 yaşındaki Muhammed Ensar öldü

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde babasının kullandığı traktörden düşen Muhammed Ensar Demir (6), hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 22.05.2024 - 15:50
Mardin'de acı olay: Traktörden düşen 6 yaşındaki Muhammed Ensar öldü
Abone Ol google-news

Feci kaza, öğle saatlerinde Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Örencik Mahallesi’nde meydana geldi.

Muhammed Ensar Demir, babasının kullandığı traktörden dengesini kaybederek düştü. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Muhammed Ensar’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Muhammet Ensar’ın cenazesi, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi haberleri mardin haberleri

İlgili Haberler

Mardin'de hasat başladı! Berdan Mardini'nin fabrikasında işlenecekler! 60 dönümde başlamışlardı şimdi 600 dönümde üretiyorlar

Mardin'de hasat başladı! Berdan Mardini'nin fabrikasında işlenecekler! 60 dönümde başlamışlardı şimdi 600 dönümde üretiyorlar
Mardin’de erkek vahşeti… Eşini 10 yerinden bıçaklayarak öldürdü!

Mardin’de erkek vahşeti… Eşini 10 yerinden bıçaklayarak öldürdü!
Mardin'de silahlı kavga: 1 kişi ağır yaralandı

Mardin'de silahlı kavga: 1 kişi ağır yaralandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İran'da Cumhurbaşkanı Reisi öldü: Hamaney'in yerine kim gelecek?

İran'da Cumhurbaşkanı Reisi öldü: Hamaney'in yerine kim gelecek?
Günlük burç yorumları: 23 Mayıs 2024 Perşembe Kova burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 23 Mayıs 2024 Perşembe Kova burcu yorumu
Duruşmada ‘gizli tanık’ gerginliği

Duruşmada ‘gizli tanık’ gerginliği
Mehmet Şimşek uyardı: Borsa oyun alanı değil

Mehmet Şimşek uyardı: Borsa oyun alanı değil
AKP’nin kalesinde üst düzey istifa! AKP Rize İl Başkanı Hikmet Ayar, görevinden ‘affını’ istedi

AKP’nin kalesinde üst düzey istifa! AKP Rize İl Başkanı Hikmet Ayar, görevinden ‘affını’ istedi
Yapay zeka sanat eseri üretebilir mi?

Yapay zeka sanat eseri üretebilir mi?
Kitapyurdu'nun kapısı mühürlendi: AKP'li belediye 'yüksek miktarda bağış' istedi

Kitapyurdu'nun kapısı mühürlendi: AKP'li belediye 'yüksek miktarda bağış' istedi
Türkiye Kupası finalinin hakemi belli oldu!

Türkiye Kupası finalinin hakemi belli oldu!