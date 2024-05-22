Mardin'de acı olay: Traktörden düşen 6 yaşındaki Muhammed Ensar öldü
Mardin’in Kızıltepe ilçesinde babasının kullandığı traktörden düşen Muhammed Ensar Demir (6), hayatını kaybetti.
Feci kaza, öğle saatlerinde Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Örencik Mahallesi’nde meydana geldi.
Muhammed Ensar Demir, babasının kullandığı traktörden dengesini kaybederek düştü. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Muhammed Ensar’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Muhammet Ensar’ın cenazesi, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bir ülkeye daha vize muafiyeti geldi!
- 'Ateş'ten sorulara hakaret dolu yanıtlar
- AKP’nin kalesinde üst düzey istifa!
- 'Şaraba nasıl bağladı, anlamadım'
- Konyaspor'dan Galatasaray maçı açıklaması!
- Süper Lig'de beklenmedik ayrılık kararı!
- 'Deprem olursa çöker, Türkiye de diz çöker'
- Duruşmada ‘gizli tanık’ gerginliği
- Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş kararı!
- Kiracı apartmanı havaya uçurdu!