Mardin'de bıçaklı saldırı: 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
Mardin Nusaybin ilçesinde bir grubun bıçaklı saldırısına uğrayan Ahmet Bilek hayatını kaybederken, Abdurrahman A. ağır yaralandı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde bıçaklı saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
İddiaya göre, Lozan Caddesi köy garajı mevkiinde henüz belirlenemeyen nedenle bir grubun bıçaklı saldırısına uğrayan Ahmet Bilek (18) ve Abdurrahman A. ağır yaralandı.
Saldırıyı gören yurttaşların haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ahmet Bilek, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Abdurrahman A. ilk tedavinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Saldırganların yakalanması için çalışmaların sürdüğü aktarıldı.
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