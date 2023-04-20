Erzurum'da cadde ortasında 'bıçaklı' kavga: 2 yaralı

Erzurum’da üç arkadaş arasında bıçaklı kavga çıktı. Kavgada 2 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 20.04.2023 - 16:02
Erzurum'da cadde ortasında 'bıçaklı' kavga: 2 yaralı
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Erzurum'un Yakutiye ilçesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana gelen kavgada 3 arkadaş arasında bilinmeyen bir tartışma sonrası bıçaklı kavga yaşandı.

İddiaya göre bir kişi, diğer iki arkadaşını bıçakla yaraladıktan sonra kaçtı. Yaralanan iki gence polis memurları ve yoldan geçen vatandaşlar tarafından müdahale edildi.

Bölgeye çağrılan 112 ekipleri tarafından yaralılar ilk müdahaleleri yapılarak hastaneye kaldırıldı.

Polis bıçaklı kavgayla ilgili olarak soruşturma başlatırken, bayram alışverişi sebebiyle büyük yoğunluk yaşanan caddede vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.


Erzurum tartışma kavga

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