Mardin’de sokak ortasında silahlar patladı: 1 yaralı!

Kızıltepe ilçesinde sokak ortasında iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 1 kişi yaralandı. Olay sonrası kaçan şüphelileri arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Mardin’de sokak ortasında silahlar patladı: 1 yaralı!
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DHA
Yayınlanma: 28.01.2025 - 15:52

Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı İpek Mahallesi Dedeman Kavşağı’nda öğleden sonra silahlı kavga meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada M.M., bacağına isabet eden kurşunla yaralandı.

ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. M.M., ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. M.M.'nin hastanedeki tedavisi sürerken, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.


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