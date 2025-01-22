Mardin’de feci kaza... Otomobil şarampole yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var!
Kızıltepe ilçesinde şarampole yuvarlanan otomobilde bulunan 33 yaşındaki Mehdi Akdağ, hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 2 kişi de, hastanede tedavi altına alındı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Esenli Mahallesi’nde gece saatlerinde bir kaza meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; plakası ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada, otomobildeki Mehdi Akdağ (33), Bahattin Ç. (40) ve Şükrü D. (22) yaralandı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Akdağ, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Üç çocuk babası Akdağ, Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Hocaköy Mahallesi mezarlığında toprağa verildi.
Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.
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