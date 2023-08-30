Mardin'de ciple kamyonet çarpıştı: 5 yaralı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde cip ile kamyonetin çarpıştığı kazada, 5 kişi yaralandı.
Feci kaza, sabah saatlerinde İpek Mahallesi Akdoğan Caddesi çevre yolu kavşağında meydana geldi. Henüz sürücüleri belirlenemeyen 33 BTS 31 plakalı kamyonet ile 47 AAZ 518 plakalı cip çarpıştı.
5 KİŞİ YARALANDI
Çarpışmanın etkisiyle araçlardaki Mizgin T.(28), İdris T.(32), Nuh B. (49), Vahap B.(50) ve Rasim B.(52) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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