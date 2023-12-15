Mardin'de çöp evden 4 tabanca ve uyuşturucu çıktı: 4 gözaltı

Yayınlanma: 15.12.2023 - 11:41

Güncelleme: 15.12.2023 - 12:34

Mardin'in Midyat ilçesinde bir evde uyuşturucu madde kullanıldığı ihbarıyla, adrese İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Midyat Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Amirliği ekiplerince operasyon düzenlendi.

Duvarlarına yazılar yazılan evde biriktirilmiş çöple karşılaşan polis ekipleri, yapılan aramada 4 tabanca, paketler halinde bir miktar uyuşturucu madde ve 3 fişek ele geçirdi.

Olay ile ilgili A.U., S.D., M.A.B. ile yabancı uyruklu İ.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.