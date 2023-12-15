Samsun'da kaçakçılık operasyonu: 3 gözaltı

Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 15.12.2023 - 10:23
Samsun'da kaçakçılık operasyonu: 3 gözaltı
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılığın önlenmesine yönelik İlkadım ve Atakum ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Adreslerde, gümrük kaçağı 4 akıllı cep telefonu, 150 bin sahte bandrollü boş makaron, gümrük kaçağı 5 şişe içki, 6 litre etil alkol, 2,5 litre sahte içki ile sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

 


Samsun Kaçakçılık Operasyon

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