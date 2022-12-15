Mardin'de elektrik akımına kapılan çocuk yaşamını yitirdi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde elektrik akımına kapılan 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

AA
15 Aralık 2022 Perşembe, 11:20
Mardin'de elektrik akımına kapılan çocuk yaşamını yitirdi
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Mardin'in Kızıltepe ilçesi Kırsal Küçükboğaziye Mahallesi'nde yaşayan Yasin Kaymaz, duş almak için girdiği banyodan çıkmayınca ailesi banyoya girdi.

Elektrik akımına kapılan Kaymaz'ı banyoda hareketsiz bulan ailesi, sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk yaşamını yitirdi.


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